Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini değerlendiren Erdoğan, 2019 yılında atılan adımlarla 2020'de yapılacakların özetini anlattı.

Konuşmasında muhalefete de yüklenirken, Kanal İstanbul konusuna değindi. Erdoğan, "Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü için 'felaket' diyen zihniyet şimdi de aynısını söylüyor. Karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğu konusunda bilgileri yok. Ne rakam, ne gösterdikleri yerler doğru. İstanbul Boğazı yaklaşık 45 bin geminin geçtiği, insan baskısının arttığı bir yere dönüştü. Tek çare alternatif bir su yolu inşa etmektir. Bu kanal büyükşehir belediye başkanlığından beri savunduğumuz bir projedir" dedi.

TİYATRO ELEŞTİRİSİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı Devran isimli öykü kitabından uyarlanan oyun Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenmişti.

Jülide Kural ve Ömer Şahin'in sahneye taşıdığı oyunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu birlikte izlemişti.

Tiyatro tartışmasına değinen Erdoğan, "Ülkemizin nereden nereye kimlerle nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. Benim aziz milletim bunlara gereken dersi verecektir" ifadelerini kullandı.