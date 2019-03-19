İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...

Büyük fetihlere kapı açan Kocaeli. Toprağını şehitlerin, gazilerin, evliyaların bereketlendirdiği Kocaeli. Büyük yıkımlardan, büyük felâketlerden çıkıp, kendi yarasını saran, dimdik ayakta duran Kocaeli. En zor zamanlarda devletine sahip çıkan Kocaeli. Bayrak sevdalıların, vatan aşıklarının şehri Kocaeli. Bugün sizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum Kocaeli.

"SİZLERİ 31 MART AKŞAMI YİNE BU KALABALIĞI TAKİP EDECEĞİM"

Kocaeli'nin tüm ilçelerini, mahallelerini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Muhabbetiniz, dayanışmanız, sokaklara, balkonlara, caddelere taşan heyecanınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri 31 Mart'a hazır görüyorum. 31 Mart akşamı inşallah bu kalabalığı takip edeceğim.

"KOCAELİ TÜRK DEMOKRASİSİNİN GÜCÜNE GÜÇ KATMIŞTIR"

24 Haziran'da şahsıma sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Kocaeli bizi hiç yalnız bırakmadı. 24 Haziran'da Kocaeli bir kez daha demokrasi, kalkınma, istikrar huzur dedi. Sizler yüzde 48'le AK Parti'yi ilimizde birinci yaptınız. Yüzde 61 ile Cumhurbaşkanlığında açık ara lider yaptınız. Bu kardeşinizi ikince kez Cumhurbaşkanlığı makamına getirdiniz. Bize inandınız, güvendiniz, 5 yıl daha hizmet etme imkanını tanıdınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız.

"ÖYLE BİR HAYKIRACAKSINIZ Kİ YÜREKLERİ AĞZINA GELECEK"

Rekorlar şehri Kocaeli'nden yine rekor bekliyorum. Kocaeli'nden yine tarihe geçecek bir zafer bekliyorum. Dünyanın öbür ucundaki Türk, Müslüman düşmanlarına hadlerini bildirecek bir sonuç bekliyorum. Bizans artıklarına şöyle okkalı bir Osmanlı tokadını indirmenizi istiyorum. Şimdi sizlere soruyorum, öyle bir cevap vereceksiniz ki ta okyanusun ötesinden duyulacak. İslam karşıtlarının dizlerinin bağı çözülecek. Öyle bir haykıracaksınız ki, 'Haçlılar mescitlerimize dokunmaz' diyen Pensilvanya'daki şarlatanın, Kandil'dekilerin yürekleri ağzına gelecek.

"BİZ TESADÜFLERİN BİR ARAYA GETİRDİĞİ BİR BİLLET DEĞİLİZ"

Tarih bir milletin sadece hafızası değil bir milletin mazisi olduğu kadar istikbalinin de pusulasıdır. Bir toplum için hem bir ibret vesikası hem de ilham kaynağıdır. Biz tarihimizden sadece ders almayız, aynı zamanda ibret, kuvvet, cesaret, ilham alırız. Dün Çanakkale deniz zaferimizin 104. yıldönümünü kutladık. Çanakkale'yi geçilmez kılan şehitlerimizin aziz hatıralarını yad ettik. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği bir millet değiliz. Biz emperyalistlerin masa başında kurduğu bir ülke değiliz. İşgalin sınırlarını çizdiği bir devlet de değiliz.

"BİZ BU ÜLKEYİ 15 YAŞINDAKİ YAVRULARIN KANLARIYLA KURDUK"

Biz asırlar boyunca 23 milyon kilometrekarede hükümranlık kurmuş, 3 kıta 7 kıtada adalet dağıtmış bir ecdadın ahvadıyız. Bu ülkeyi çarpışa çarpışa, her evden bir şehit vererek, 15 yaşındaki yavrularımızın kanlarıyla kurduk. Bağımsızlığımızı büyük güçlerin ihsanıyla değil, büyük bedeller ödeyerek kazandık. Bizi tanımak isteyenler Çanakkale'yi ziyaret etsin. Bu milleti hafife alanlar gitsin Napolyon'a 'Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı' cümlesine baksın. Türk Milletinin hürriyet tutkusunu ölçmek için önce açıp İstiklal Marşımızı baştan sonuna iyice bir okusun.

"BOĞAZIN BATISINI GEÇMEYEN MÜPTEZELLER ÖNCE TARİH ÖĞRENSİN"

Namaz kılan 3 yaşındaki çocukları alçakça kurşunlayanlar, merhaba kardeşim diyen müminleri kalleşçe şehit edenler, bize 'Boğazın batısını geçme' tehdidine yeltenenler bu müptezeller önce bu milletin tarihini iyi bir öğrensin. Şu ifadeye bak 'İslam dünyasından kaynaklanan terör'. şu hale bak! Bu da Avusturalyalı bir ırkçı senatör. Ha bay Kemal, ha bu adam! Ne farkınız var? CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum bay Kemal'in İslam dünyasını terör kaynağı olarak görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz?

"TÜRKİYE'NİN KARDEŞLİĞİ PERÇİNLEMEKTEN BAŞKA YOLU YOKTUR"

Öyle bir Osmanlı tokadı olsun ki, CHP'nin tabanı da ondan kurtulsun. Son yaşadığımız hadiseler bir hakikati göstermiştir. Türkiye'nin güçlü olmaktan başka seçeneği yoktur. Milletimizin birbirine kenetlenmekten, kardeşliğini perçinlemekten başka yolu yoktur. Türkiye sendelerse Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna sendeler. Bu millet birbirine düşerse dünyanın 195 farklı yerinde yaşayan gurbetçilerimiz de yorgun düşer.

"BİRKAÇ OY ALMAK İÇİN TERÖRÜN UZANTILARIYLA İŞBİRLİĞİ"

İttifakın tavşan ortağı olan hanımefendi bu gerçeğin farkına varamıyor. Saadet bizim neyle mücadele ettiğimizi hala anlayamıyor. Ülkemizin birçok cephede yürüttüğü beka mücadelesini bunlar baltalamaya çalışıyorlar. Sırf birkaç oy almak için bölücü terör örgütü uzantılarıyla işbirliği yapıyor. Bu adam Kürt de değil. Ne idüğü belirsiz. Ama ne diyor, 'Kürdistan' diyor. Kocaeli'nden Türkiye'ye sesleniyorum. Kocaeli'nde yaşayan benim Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?

"İMRALI'DAKİ CANİYE ÖZGÜRLÜK İSTEYENLERİ LİSTEYE KOYDULAR"

Bu temeli olmayan adam Kürdistan'ı çok seviyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git! Seninle gelecek olanlar varsa onları da al yanına, beraber gidin. Bunlar ayrımcı, bunlar ülkemizi bölmek isteyenler. Biz ülkemizi bunlara böldürmeyeceğiz. İşte beka meselesi dediğimiz bu. 31 Mart'ta hanım kardeşlerim, gençler, şu 12 gün çok çalışmalıyız ve sandıkta bunlara gerekli dersi vermeliyiz. İmralı'daki caniye özgürlük isteyen terör sempatizanlarını CHP listelerinden, ittifak kontenjanında belediyelere sızdırmanın mücadelesini veriyorlar.

"TERÖRİST SENATÖR NE DİYORSA CHP'NİN BAŞINDAKİ DE AYNI"

İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Sen ne vicdansız adamsın! Nasıl olur da bunu söylersin! Ey CHP'ye oy veren kardeşlerim, bu ifadeleri nasıl kabul ediyorsunuz? Bu adam ya zır cahil, ya zır zır cahil, nereye vardırırsan vardır. Yeni Zelanda'da bir alçak cuma namazına giden 50 kardeşimizi katlediyor, CHP Genel Başkanı çıkıyor Müslümanlara kendini sorgulama tavsiyesinde bulunuyor. Yahu sen önce kendini sorgula kendini. Terörist senatör ne diyorsa, hangi tezleri savunuyorsa CHP'nin başındaki zat da benzer şeyleri söylüyor.

"BU MİLLET BUNUN HESABINI 31 MART'DA SORACAKTIR"

YPG'li katilleri masumlaştırmaya çalıştığı gibi bugün de İsalamofobikleri masum gösteriyor. Bunun adı siyasi basiretsizlikten önde gaflettir, dalalettir. Bay Kemal'in kırdığı potların boyu CHP Genel Merkezi'ni bile aşmıştır. Bu şahsın kaset tezgahıyla CHP'nin başına getirildiği günden beri memleketin hayrına hiçbir kelamı yoktur. Bu zatın memleket, millet düşmanlarına canlı, kanlı kalkan olmaktan başka tek bir icraatı yoktur. Ama milletimiz 31 Mart'ta demokratik yollardan bunun hesabını soracaktır. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sizin için çalışmaya, üretmeye, eser vermeye devam edeceğiz.

"KOCAELİ'DE 17 YILDA 27 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"

10 bin 670 adet yeni derslik inşa ettik. Kocaeli Üniversitemizi yatırımlarımızla büyüttük. İkinci üniversitemiz olarak Gebze Teknik Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. 3 adet toplamda 2 bin 550 kişi kapasiteli yeni yurtlar daha açacağız. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum inşa ettik. Kocaeli'de 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık. Eski stadyum yerine millet bahçesi yapıyoruz. Sağlıkta toplamda 1736 yataklı 16 hastaneyle birlikte 81 adet tesis kazandırdık. Kocaeli Şehir Hastanemizin yapımları devam ediyor. Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz.

"KURTKÖY-DİLOVASI LİMAN BAĞLANTISINI BUGÜN AÇIYORUZ"

17 bin 352 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı'yla 305 bin vatandaşımızın sorununu çözdük. Çayırova, Derince, Kandıra, Körfez, Gölcük, İzmit'te 80 hektar bölümde riskli hasar belirledik. Bize yardımcı olacaksınız ki deprem bölgesi olan Kocaeli'de sıkıntılar yaşamayalım. Osmangazi Köprüsü'nü sadece Kocaeli'ne değil Türkiye'ye kazandırdık. Otoyolun tamamı yıl sonuna kadar bitiyor. Bugün Kocaeli ve bölgemiz için çok önemli bir yatırımı hizmete alıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Kurtköy ve Odayeri-Yassıören'i daha önce hizmete almıştık. Bugün Kurtköy-Dilovası liman bağlantısını inşallah buradan açıyoruz.

"BU CHP NE ANLAR! BUNLAR BİZİ HAVA KİRLİLĞİNE MAHKUM ETTİ"

Kocaelili çiftçilerimize toplamda 358 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Son 17 yılda 5 yeni organize sanayi bölgesi, 5 teknopark, 118 AR-GE merkezi kulduk. 84 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. 128 bin iş yerimize 5 katrilyon liralık SGK prim teşviki verdik. Kocaeli ilçelerinin tamamına doğalgaz geldi mi? Dikkat edin, bunlar medeniyetin işaret fişekleridir. Bu CHP ne anlar bu işlerden? Bunlar bizi hava kirliliğine mahkum ettiler. İstanbul'a belediye başkanı olduğumuzda 50 bin eve doğalgaz gidiyordu. Ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve doğalgaz verdim. Şu anda İstanbul'da 6 milyon 650 bin eve doğalgaz veriyoruz.