Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı.

Erdoğan, anket çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a ilişkin, Erdoğan, "Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Böyle bir insanın (Mansur Yavaş) Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez."