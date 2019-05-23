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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu. Erdoğan iftar yemeği sonrası yaptığı açıklamalarda sağlık çalışanlarına müjde vererek, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" dedi

Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca tıbbi cihaz ve ilaç konusunda yerli üretimi teşvik ettiklerinin altını çizdi ve şunları söyledi: "Burası bir sağlık havzası haline inşallah geliyor. Ülkemiz bütçesinde bir kara deliğe dönüşen yerli ilaç meselesini teşvik ediyoruz. Kaliteden asla ödün vermeden yerli ilaç ve tıbbi cihaz sektörümüzü inşallah güçlendireceğiz. Dost ve kardeş ülkelerin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyaçlarına cevap veren bir ülke haline geleceğiz.

Erdoğan konuşmasının son bölümünde ise "Sağlık çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi başta olmak üzere sizlerin haklarınızı koruyacak adımları atan İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: 

"İSLAM ALEMİNİN İÇ KARARTICI DURUMUNUN VEBALİ MÜSLÜMANLARA AİTTİR"

İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerine hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir.

"29 BİN 689 YENİ SAĞLIK ÇALIŞANINA KAMUDA İSTİHDAM"

Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." diyerek, "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz.

"İLAÇ VE TIBBİ CİHAZLARDA YERLİ ÜRETİMİ TEŞVİK EDİYORUZ"

Türk doktoruna, hizmete, Batılı güveniyor. Bizim doktorlarımız hemşirelerimiz hastasına karşı çok müşfik. Yani öyle gururlu, kibirli değil. Böyle olunca da Helga, Corç buraya geliyor. Burası bir sağlık havzası haline inşallah geliyor. Ülkemiz bütçesinde bir kara deliğe dönüşen yerli ilaç meselesini teşvik ediyoruz. Kaliteden asla ödün vermeden yerli ilaç ve tıbbi cihaz sektörümüzü inşallah güçlendireceğiz. Dost ve kardeş ülkelerin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyaçlarına cevap veren bir ülke haline geleceğiz.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Son 17 yılda elde ettiğimiz başarımızın asıl mimari olarak gördüğüm siz sağlık çalışanlarımıza  şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin görevlerinizi huzuru kalple yapabilmeniz için elimizden gelen gayreti göstereceğinizi ifade etmek istiyorum. Bu sofra her zaman kurulan sofraya benzemez. Bu Ramazan sofrası. Biliyorsunuz muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. Sağlık çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi başta olmak üzere sizlerin haklarınızı koruyacak adımları atan İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

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