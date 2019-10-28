Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve Uzman Çavuş Erdoğan Türkel ile Hakkari'de şehit düşen Er Mustafa Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi

Recep Tayip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel ile Hakkari'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Sarıtosun ve Türkel ile Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adalet Bakanlığı Mazlum Kobani dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi
GÜNDEMMazlum Kobani için iade talebi Dışişleri'nde
Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 28.10.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
GÜNDEMBakan Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEMYine aynı vahşet! Komşuları ihbar etti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemi nedir? Cumhuriyet ne zaman kuruldu?
GÜNDEM29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemi nedir?
Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılına özel video
GÜNDEMCumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 96. yılına özel ...
Ağrı’da 5 ay önce açığa alınan polis memuru ve görevde bulunan polis kaçak sigara taşırken yakalandı
GÜNDEMİki polise kaçak sigaradan gözaltı
AB, Rusya ile Ukrayna doğal gazda uzlaşamadı
GÜNDEMAB, Rusya ile Ukrayna doğal gazda uzlaşamadı
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Robert O'brein'le görüştü
GÜNDEMKalın, O'brein'le telefonda görüştü
Son dakika... MSB: Rus heyeti ile çalışmalar yarın da devam edecek
GÜNDEMMSB: Çalışmalar yarın da devam edecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X