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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu X üzerinden Rus lider Putin'de yaptığıyla görüşmesiyle ilgili olarak Soçi paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Rusya ile yakın temasın altını çizdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 21:19 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:20
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        Soçi paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de kritik bir görüşme yaptı. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Rusya'yla yakın temasımız, bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sunmayı sürdürecektir" dedi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Bugün Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Sayın Putin ile Soçi'de bir araya geldik, gündemimizdeki konuları ele aldık. Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının kalan dönemde daha da artacağına inanıyorum. Çalışmaları hızla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali yanında Sinop Nükleer Güç Santrali konusunu da değerli dostumla görüştük. Üzerinde özellikle durduğumuz konulardan biri, Karadeniz Girişimi'nin yeniden canlandırılması oldu. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile istişare halinde önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Devam eden çatışmaların bir an önce uluslararası hukuk temelinde, kalıcı ve adil bir barışla sona erdirilmesini arzu ediyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı yönündeki ilkesel yaklaşımımızı aynen muhafaza ediyoruz. Rusya'yla yakın temasımız, bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sunmayı sürdürecektir".

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Soçi
        #haberler
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