Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Anayasa çağrısı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada reform çalışmalarına değindi.

Hukuk ve ekonomi alanlarında reform paketleri hakkında bilgi veren Erdoğan, "Reform dinamik bir süreci ifade ediyor. Dünyanın ve Türkiye'nin değişim şartlarına, milletimizin ihtiyaçlarına göre yeni reform gündemlerini oluşturmak bizim vazifemizdir" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha düne kadar kendi çocuklarına dahi üniversite eğitimi sunamayan bir ülke ile bugün 200 bin yabancıya yükseköğrenim sağlayan bir Türkiye'nin eğitim yaklaşımı aynı olabilir mi? Geçmişte kendi vatandaşlarının asgari ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, ulaşım, enerji, sanayi, teknoloji, şehircilik, çevre, spor altyapısına sahip olmayan ülkenin ihtiyaçlarıyla bugünün ihtiyaçları aynı olabilir mi?

Hayatın bir gerçeği olan değişimin dışında kalan veya değişimi doğru istikamette yönlendiremeyen toplumların acı tecrübe ve yıkımlarını yanı başımızda bizzat görüyoruz. Dünyanın her yerinde köklü siyasi, sosyal, ekonomik çalkantılar yaşanırken Türkiye'nin olduğu yerde çakılıp kalması elbette düşünülemez."

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021

"YENİ ANAYASAYI ÇALIŞMA VAKTİ GELDİ"

"Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Adalet Bakanlığımız hukuki reform, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ekonomik reformlarla ilgili teknik çalışmalarını hamdolsun belirli bir seviyeye getirdi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlgili tüm bakanlıklarımız, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapıldı. Ortaya konulan tespit ve teklifler çerçevesinde her kesimin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Şimdi bu taslakları hem kendi içimizdeki kurullarımız ve Cumhur İttifakı ortağımızla değerlendirerek inşallah bir noktaya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan yeni anaysa konusunda ise şunları söyledi:

"Kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Yasamanın alanı ile ilgili konularla ilgili Meclis, idari alanda Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim Anayasa'nın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilcileri ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamamıştır.

Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz."

ADALET BAKANI: HEYECAN VERİCİ BİR MÜJDE

Adalet Bakanı Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklamasındaki, yeni anayasa ile ilgili bölümü Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek, geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.