Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı
Giriş: 31.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.
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