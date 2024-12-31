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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:51
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        Bahçeli ve Özel'e yeni yıl telefonu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü.

        Erdoğan, görüşmelerde siyasi parti liderlerinin yeni yılını tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

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        #yeni yıl mesajı
        #haberler
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