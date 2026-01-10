Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı bakanları kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile görüştü. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basına kapalı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 19:17 Güncelleme: 10.01.2026 - 19:27
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

