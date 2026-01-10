Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı bakanları kabul etti

Seren Yüce'ye silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

Altın Portakal Ödüllü yönetmen Seren Yüce'yi kargo görevlisi olarak Şişli'deki evinde kapısını çalıp ardından silahla yaralayan şüpheliler yakalandı. Silahlı saldırının haraç almak için olduğu belirlenirken silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve olayın azmettiricisi olduğu belirlenen 5 şüpheliyle birlikte 3 tabanca ile 4 adet şarjör, 21 adet mermi ele geçirildi