        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'ya gidecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22-23 Kasım'da 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:15
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne gidecek
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım'da Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecek.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir."

