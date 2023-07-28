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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Jin'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:03
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Jin'i kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) Kapanış Töreni'nin ardından, burada Jin'i kabul etti.

        Kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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