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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ortak basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 18:06 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:27
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ortak basın toplantısı düzenledi.

        Basın toplantısı öncesinde Endonezya ile Türkiye arasındaki anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 400 yıl öncesine dayandığını hatırlatarak, ticari hacmin 10 milyar dolara kadar yükseltilmesi için atılacak adımların değerlendirildiğini bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ticaret hacmini karşılıklı fayda temelinde dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik.” şeklinde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki turist sayılarından memnuniyet duyduklarını açıklayarak, halklar arasındaki bağların daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer yandan, Gazze'ye değinerek Endonezya'nın bu konudaki tutumundan memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan “Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişarelerin ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyerek sözü Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'ya bıraktı.

        SUBİANTO'NUN KONUŞMASINDAN BAŞLIKLAR

        Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürle başladı.

        Subianto, Türkiye ile Endonezya arasında daha güçlü bir iş birliği istediklerini ifade ederken, benzer kültürel-tarihi temellere dikkat çekti.

        Subianto "Türkiye ile daha güçlü bir işbirliği istiyoruz. Çünkü benzer bir tarihimiz var ve benzer bir vizyonumuz var. Her iki ülke olarak İslam dünyasında pozitif bir güç olmak istiyoruz." dedi.

        Subianto, Milli Muharip Uçak KAAN projesinde yer almak istediklerini ifade ederek, Endonezya ile Türkiye'nin küresel barışın sağlanmasında birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

        Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olduğunu belirten Subianto, Türkiye'nin kendileri için bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

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