Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. 15.30'da başlayan görüşme saat 17.00 sıralarında sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Görüşme saat 15.30 sıralarında başladı. Kabule ilişkin Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıldı.
Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’da yer aldı. 1.5 saat süren görüşme saat 17.00 sıralarında sona erdi.
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