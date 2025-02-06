Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Giriş: 06.02.2025 - 20:37 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.
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