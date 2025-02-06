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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşıma soruşturma

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşıma soruşturma

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:37 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. hakkında resen soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında şüpheli Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.

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