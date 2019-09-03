Çavuşoğlu: Göçmen krizi sadece Türkiye'nin meselesi değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Üniversitesi'de yapılan Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde çekilen bir fotoğrafı Yunanistan'da gündem yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde 'Türkiye Mavi Vatan' yazan bir haritanın önünde çekilmiş fotoğrafı Yunan basınının tepkisini çekti.

Konuyla ilgili çıkan haberlerde, haritada Türkiye'nin deniz sınırlarının Girit'in doğusundan başlatıldığı ve Ege'deki Kiklad Adaları'nın da Türkiye sınırlarına dahil gösterildiğine dikkat çekildi.

Konuyla ilgili olarak Alpha FM'e açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, fotoğrafı 'halkla ilişkiler numarası' olarak tanımlarken, Türkiye'yi 'bölgenin sorun yaratıcısı' gibi davranmakla suçladı.

Dendias, "Devletlerin sınırlar bazı bakanlıkların asmaya karar verdiği haritalarla değil, uluslararası hukukla belirlenir" ifadelerini kullanırken, bu tarz davranışların Türkiye'nin imajını bir 'ihlalciye' dönüştürdüğünü savundu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili de konuşan Dendias, "Kıbrıs bağımsız bir Avrupa Birliği devletidir. Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal ettiği açıktır. Umuyoruz Türkiye hizaya gelir" şeklinde konuştu.