Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz mesajları ne olur, dikkate alın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 yıldır hep gönülleri kazanmanın çabasında olduk. Bu ülkede tek bir dikili ağaçları olmayan, onlara inat Türkiye'ye projelerimizle yatırımlarımızla damgamızı vuruyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'daki mitingde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Türkiye'yi büyütmeyi sürdüreceğiz. İstanbul'un sıkıntılarını, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Cumhur güçlü olursa, Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Cumhurbaşkanı'nın yanında olduğu belediyeler de güçlü olur. 4,5 sene bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı. Sizlerle birlikte bu yolda emin adımlarla yürümemiz lazım.

Biz şahsımıza oy verenleri değil, 82 milyonun cumhurbaşkanıyız. Biz evine helal rızık götürmek için emek veren işçimizin, esnafımızın, üreten girişimcilerimizin Cumhurbaşkanıyız. Bugün Ankara'da çıkan yangında 5 kardeşimiz yanarak öldü, 11 kardeşimiz ağır yaralı. Metruk denilebilecek noktada. Boş bina diye oraya yerleşen vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Onun için bizim verdiğimiz mesajları ne olur, dikkate alın. Benim insanım modern bir yaşam tarzına ulaşsın. Bunun için biz sizin hizmetkarınız olarak yapalım, siz de huzur içinde yaşayın. 82 milyonun huzuru için gayret göstereceğiz. Ülkemizi hak ettiği konuma muhakkak ulaştıracağız.

Siyaset vatanının bekasını, milletinin menfaatini kendi çıkarı önüne koymayı gerektirir. Ülkesi, şehri için koşmayı, ter dökmeyi gerektirir. Türkiye'yi ve şehirlerimizi daha müreffeh yarınlara ulaştırma peşindeyiz. 25 yıldır hep gönülleri kazanmanın çabasında olduk. Bu ülkede tek bir dikili ağaçları olmayan, onlara inat Türkiye'ye projelerimizle yatırımlarımızla damgamızı vuruyoruz. Son 17 yılda 255 katrilyon lira yatırım yaptık.