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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, Libya'ya 150 bin doz Kovid-19 aşısı verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılamıştı.

Erdoğan'ın sözleri şöyle:

"Rahmet, mağfiret, bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in arefesinde gerçekleşen bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını Rabbimden ziyaret ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısını başarıyla icra ettik. Libya'yla 500 yılı aşan köklü, derin ve özel münasebetlere sahibiz. İki dost, kardeş ve akraba millet olarak bekalarımız ve ayyıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Egemenliğimizi kast edenlere karşı yekvücut mücadele verdik.

Bu ortak tarihimizden aldığımız güçle istikbalimizi inşa ediyoruz. Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir. Türkiye tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Milli Birlik Hükümeti'ne evvelki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Trablus'a yönelik saldırıların ciddi boyutlara ulaştığı dönemlerde BM'ce tanınan meşru hükümetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk.

"BİZ MEŞRU HÜKÜMETİN YANINDA YER ALIRKEN BAŞKALARI HAFTER'İ DESTEKLEDİ"

Bu destek sadece Türkiye'den gelmiştir. Biz meşru hükümetin yanında yer alırken başkaları darbeci Hafter'i desteklemeyi ve silahlandırmaya devam ettiler. Toplu mezarlar, işgal döneminin canlı şahitleridir. Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır. İmzalığımız Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat kapsamında Trablus'un düşmesini önlemiş ve ateşkesi sağlamıştır.

Tüm çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kurulabilmiştir. Bundan böyle önceliğimiz Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğin ülkenin geneline teşmil edilmesidir. Libyalı kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşamaları için kamu hizmetleri geliştirilmelidir. Bu vesile ile uluslararası toplumu tüm bu alanlarda ilerleme sağlanması ve seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesi için Libya'ya samimi destek verilmesine davet ediyorum.

"AKDENİZ'İ DAİMA BARIŞ HAVZASI OLARAK GÖRDÜK"

Akdeniz'i daima barış, refah havzası olarak gördük. Akdeniz'de komşumuz olan Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası her iki ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına almıştır. Ötesi bizim açımızdan lafügüzahtır. Başta yatırımlar olmak üzere ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecek somut adımlar üzerinde kurduk. Yaraların sarılmasına, yeniden imara ve Libyalı kardeşlerimizin refahına odaklanmalıyız.

Türkiye sağlam yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın imarına her türlü desteği verecektir. Yarın Başbakan Dibeybe'nin iş adamlarımızla yapacağı toplantıda bu konular etraflıca değerlendirilecektir. Koronavirüs belasının yaygın bir şekilde devam ettiği süreç içerisinde şu an itibariyle yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki Başkonsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin koronaviürüsle mücadeledeki tecrübelerini Libya'ya süratle aktaracağız. Bu amaçla Trablusgarp'ta bir salgın hastanesini işleteceğiz."

"HERKESİN ÇIKARINA ÇOK BÜYÜK İŞLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Libya Başbakanı Dibeybe ise şu sözleri sarf etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine, Türk halkına Ramazan-ı şerif münasabetiyle en içten dileklerimi iletirim. Toplantımız gerçekten çok önemliydi. İki kardeş ve dost ülke arasında. Önemli bir stratejik işbirliği toplantısı oldu. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içerisindeyiz. Özellikle de Türkiye ile bunu yapma arzusu içerisindeyiz.

Biraz gayret gösterirsek herkesin çıkarına çok büyük işler gerçekleştiririz. Libya'nın güvenliği, istikrarı, egemenliği, ekonomik ve toplumsal bütünlüğü, toprak bütünlüğüne vurgu yaptık. Libya'nın egemenliğine saygı yaptığımız işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. Türkiye'nin Libya'daki seçimlerin belirlenen takvimde yapılması konusundaki desteklerine müteşekkiriz. Türkiye'nin Libya'da kalıcı bir ateşkese yönelik desteğinden dolayı da müteşekkir olduğumuzu ifade etttik.

"TERÖR EYLEMLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Libya hükümetinin beklentileri çerçevesinde güvenlik ve istikrarı temin etmeyi arzulamaktayız. Her türlü terör eylemlerine karşı mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göç konusunda çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Özellikle deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmanın iki ülkenin çıkarına olduğunu ve ilgili ülkelerin de herkesin çıkarına olacak diyalog sürecinin önemini vurguladık. İkili ticaret hacmimizi dengeli şekilde arttırmayı arzulamaktayız.

Libya yeniden imar ve yapılanma konusunda bir çok projeye ev sahipliği yapacaktır. Türk şirketlerinin gelip bu projelerini yürütmeleri arzusu içerisindeyiz. Aynı şekilde dost ve kardeş ülkelerden aynı yaklaşımları beklemekteyiz. Türkiye bu alanda büyük pay alacağına inanıyoruz. Bizler işbirliğimizin enerji alanında da geliştirilmesi arzusu içerisinde olduğumuzu ifade ettik. Yine ulaşım alanında tekrar THY'nin seyahatlerine başlaması ve korona ile mücadele bağlamında sağlık işbirliğini ele aldık.

Özetle bizler gerçek anlamda tüm ülkelerle stratejik işbirliğini özelde de Türkiye ile bunu arzulamaktayız. Türk kardeşlerimizle ilişkilerimizin model düzeye ulaşması arzusu içerisindeyiz. Bu konseyimiz ve diğer bizi birarada tutan mekanizma ve kurullarımızı da daha aktif hale getirme arzusundayız. Konseyimizin bir sonraki toplantısının da Trablus'ta olmayı arzuluyoruz. Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı olsun."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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