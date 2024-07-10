Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı Giriş: 10.07.2024 - 02:37 Güncelleme: 10.07.2024 - 02:40 facebook

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