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        Haberler Dünya Amerika Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 02:37 Güncelleme: 10.07.2024 - 02:40
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

        AA'nın haberine göre; NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğinin ardından Erdoğan, konakladığı otelde Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Nato
        #macaristan
        #Viktor Orban
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