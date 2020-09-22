Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.
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