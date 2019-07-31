Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.
Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Basına kapalı görüşme 14.08'de başladı. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı bildirildi.
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