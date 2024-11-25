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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabulünde, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayi malzemesi tedarik dayanışması ve Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:53
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        Erdoğan, NATO Genel Sekreterini ağırladı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

        Kabulde, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayi malzemesi tedarik dayanışması ve Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası Türkiye'ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte'ye teşekkür etti.

        Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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