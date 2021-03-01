Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman açıklama yapacağı ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Koronavirüs önlemlerinda bir takım esnetilmeler bekleyen milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak sorusunun cevabını arıyor...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Mart Pazartesi Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de açıklama yapması bekleniyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

* Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.

* Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

* Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.

* Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.

* Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.

* İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.