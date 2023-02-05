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Bazı batılı ülkelerin İstanbul Başkonsolosluğu'nun güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurmasına tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak kabine toplantısında gerekli kararların alınacağını söyledi.

"ORADA DA GEREKLİ KARARLARI ALACAĞIZ"

Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz dedi. Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız."