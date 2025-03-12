Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "DEM heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt vererek, "Randevu istenirse veririm" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasında, "Benden de randevu istendiği takdirde ben de veririm" şeklinde konuştu.

DEM HEYETİNİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ SÜRÜYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, önceki gün Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyaret etti.

Heyet daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.