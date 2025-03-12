DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Heyetimiz Sayın Erdoğan’la görüşecek, görüşmeli. Biz buradayken heyetimiz de bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak" dedi.

DHA'nın haberine göre DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İmralı'dan yapılan çağrının ardından siyasi parti ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Arıkan ve Bakırhan, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Arıkan, olağanüstü dönemler yaşandığını söyleyerek, "Gerek ülkemizde gerek yakın coğrafyamızdaki yaşanan olaylara baktığımızda siyasi partilerin bir araya gelmelerinin, müzakere etmelerinin ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Kürt meselesiyle alakalı Saadet Partisi'nin 56 yıllık bir geçmişi var. 56 yıl boyunca bu konu hakkında Milli Görüş hareketi nerede durduysa bugün de aynı yerde duruyoruz. Türkiye'de eğer bir demokratikleşme olacaksa, Türkiye'de 56 yıla yakın zaman zarfında yaşanan hadiselerin çözümü gerçekten isteniyorsa bazı şeylerin hükümet tarafından da hayata geçirilmesi gerekiyor. Özellikle iktidar kanadının bu konudaki süreci şeffaf yönetmeyle alakalı çekingen durması, süreçle alakalı siyasi partileri bilgilendirme noktasında çekingen durması bizleri de kaygılandıran durumlardan biri olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'de bir demokratikleşme olacaksa düşünce ve özgürlüğün önündeki engellerin de kaldırılması gerekiyor. Hala siyasi partilerin yetkililerine gözaltı süreçlerini yaşıyoruz. Kayyım meselesi yine Saadet Partisi'nin kaygıyla takip ettiği hususlardan bir tanesi. Birçok belediyeye kayyım atandı. Belediye başkanları görevden alınabilir. Gerçekten suçları varsa cezaları da vardır. Eğer bir belediye başkanının geriye dönme ihtimali kalmadıysa o belediyeye kayyım atama yerine orada bir seçim yapılması, seçimlerin tekrarlanması daha demokratik bir durum olduğunu da ifade etmek isterim. Yine iktidarın bu süreçle alakalı samimiyetini ortaya koyabilmesi için nefret dilinden de çıkması gerekiyor. Biraz daha iktidar partisine yakışan, Sayın Cumhurbaşkanının yapması gereken kucaklayıcı bir dili ön plana çıkartmasını da önemli buluyorum" dedi.