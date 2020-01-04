Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ve Salih ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ve Salih ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan
DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kazada yaralanan eşini elini tutup; 'Ne olur dayan karıcığım' diye seslendi
GÜNDEMElini tutup "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi
Ankara Çubuk'taki Nazmiye Koyuncu cinayetinin sır perdesi aralandı
GÜNDEMAnkara'daki korkunç cinayetin sır perdesi aralandı
Dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı
GÜNDEMZabıtanın iddiaları şoke etti!
SON DAKİKA! Büyükçekmece'de bir otelde 2 kişi ölü bulundu
GÜNDEMİstanbul'da otelde 2 kişi ölü bulundu
E okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2020! Sınav sonuç sorgu ekranı öğrenci girişi: MEB e-Okul VBS
GÜNDEME okul giriş ekranı
15 tatil ne zaman 2020 başlıyor? Geri sayım sayacı - 2020 MEB takvimi sömestir (15 tatil) tarihi
GÜNDEM15 tatil ne zaman?
SON DAKİKA FIRTINA GELİYOR! Meteorolojiden fırtına uyarısı! Hızı 105 km'yi bulacak!
GÜNDEMÜç bölgede fırtına uyarısı! Hızı 105 km'yi bulacak!
SON DAKİKA ŞOKE EDEN OLAY! Camide yumruk yumruğa kavga ettiler!
GÜNDEMKameraya yansıdı! Şoke eden olay! Camide kavga!
Interpol'ün aradığı Roterdam cinayeti zanlısı Türkiye'de yakalandı
GÜNDEMInterpol'ün aradığı Türk yakalandı
SON DAKİKA KILIÇDAROĞLU KONUŞTU! CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Ortadoğu politikası değişmeli"
GÜNDEMKılıçdaroğlu: "Ortadoğu politikası değişmeli"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X