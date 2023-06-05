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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün'ü atadı! Haluk Görgün kimdir?
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Haluk Görgün kimdir? İşte hayatı ve biyografisi

Ankara merkezli savunma sanayisi şirketi ASELSAN'ın yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Haluk Görgün'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanlığı'na atanmasıyla Haluk Görgün'ün hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. İşte, Haluk Görgün hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün'ü atadı! Haluk Görgün kimdir?
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Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde, doktora eğitimini ise New York'ta tamamlayan Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanlığı'na atandı. İşte, Haluk Görgün hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

HALUK GÖRGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Haluk Görgün, 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde, doktora eğitimini ise New York ABD’de Rensselaer Polytechnic Institute’da 2003 yılında tamamladı. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut’ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulundu. 2005-2008 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği kurucu bölüm başkanı olan Prof. Dr. Haluk Görgün, 2009-2013 yılları arasında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürdü. Bölüm Başkanlığı süresince birçok lisansüstü programının kuruculuğunu yaptı.

Prof. Dr. Haluk Görgün, 2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevinde bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Haluk Görgün, 2010-2013 yılları arasında YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürüttü. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Görgün, 2013 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asosye üyesi olarak seçildi.

Görgün, Kasım 2014 - Nisan 2018 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yatı. Rektörlüğü sırasında üniversite-sanayi iş birliğinde yaptığı öncü katkıları sebebiyle farklı kuruluşlarca düzenlenen organizasyonlarda 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Yılın Rektörü seçildi.

Bilişim Vadisi’nde Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan Görgün, TÜBİTAK ve YÖK’te de birçok komisyon ve kurulda görev aldı. Kurulmasında katkısı olduğu Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Görgün, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı ve OSTİM Teknik Üniversitesi gibi birçok kurumda mütevelli heyeti üyeliğini de sürdürmektedir.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale/bildirisi, yayın editörlüğü ve projeleri bulunan Haluk Görgün, ilk kez 15 Mart 2017’de Genel Kurul kararı ile ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar seçildi ve aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

17 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN'ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren ASELSAN Genel Müdürü olarak göreve başlamasına karar verildi. Haluk Görgün, evli ve iki çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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