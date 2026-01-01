Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin ailesiyle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin ailesiyle görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesiyle telefonda görüşerek, taziyelerini iletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 00:40 Güncelleme: 01.01.2026 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin ailesiyle görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki videolu paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit polis memuru Koçyiğit'in ailesiyle telefonda yaptığı görüşmeye yer verdi.

        Şehidin eşi Rana Koçyiğit'e başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Allah, taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Allah sabrınızı artırsın." dedi.

        Rana Koçyiğit de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım, sesinizi duymak bir onur. Vatan sağ olsun Cumhurbaşkanım, sizler sağ olun. Rabbim korusun sizleri." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan daha sonra şehidin annesi Hatice Koçyiğit'e başsağlığı dileklerini iletti. Hatice Koçyiğit ise "Allah sizlere uzun ömür versin. Bütün ümmeti Müslüman'a zarar ziyan vermesin. Benim çocuğum da şehit işte..." karşılığını verdi.

        "ŞEHİDİMİZİ DUALARLA ANDIK"

        Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

        "Şehidimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti. Şehidimiz Yasin Koçyiğit'i rahmetle yad ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ölü bulunan kadının kızı ve sevgilisi tutuklandı

        Antalya'da evinde cesedi bulunan Fatmana Karamık'ın (70) kızı M.K. ve onun erkek arkadaşı İ.K. gözaltına alındı. Başında kırık tespit edilen annesi Karamık ile hastaneye gitmek için sözleştiğini eve geldiğinde ise kanlar içinde bulduklarını öne süren kızı M.K. ile İ.K., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?