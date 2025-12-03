Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stubb ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stubb ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 18:13 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stubb ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya’nın Filistin Devleti’ni tanımasının memnuniyet verici olacağını ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız görüşmede, Finlandiya’nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü’nü de kutladı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #STUBB
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?