Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika WhatsApp'a yönelik açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde çok konuşulan WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili "Verilerimizin korunmasında hassasiyetimizi gösteriyoruz. Geçen hafta yaşanan hadiselerden sonra inşallah bu çalışmaları daha da hızlandıracağız. Bazı uluslararası şirketlerin içinde yer aldığı skandallar bu konuda ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini göstermiştir." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEGRAM KULLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan paylaşımda bulundu. Mesajına "Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

ERDOĞAN'DAN AŞI PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan emojili aşı paylaşımında bulundu.