Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 62. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) 62. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 19:10 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin sesini, değerlerini, tarihini ve kültürünü tüm dünyaya yansıtan, sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla vatandaşlarımıza önemli bir hizmette bulunan TRT'mizin 62'nci kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. TRT çalışanı her bir kardeşime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
