Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunu anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirildiğini hatırlatarak, engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen, gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkeye kazandırdıklarını bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunu anlattı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlere Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunu anlattı.

Paylaşımına "Sevgili genç kardeşim" diye başlayan Erdoğan, dün Türkiye'nin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdiklerini belirtti.

Böylece santralin, "nükleer tesis" hüviyeti kazandığına işaret eden Erdoğan, "Peki neden 60 yıl? Bunun hikayesini anlatayım sizlere. Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak diğer tüm kalkınma hamleleri gibi bu da 27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı. 70'li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral inşa etme projesi, 100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı. Merhum Özal'ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı." ifadelerini kullandı.

twitter

Türkiye'nin bundan dolayı sadece zaman kaybetmediğini, milyarlarca dolar enerji faturası ödeyip milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hepsinden önemlisi, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığımız açısından önemli bir fırsat heba edildi. İşte biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makus talihi değiştirdik. Engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen, gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkemize kazandırdık. Akkuyu NGS tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10’unu karşılayacak, nükleer enerji alanında nitelikli insan kaynağımızın da yetişmesine vesile olacak. Nükleer santralimizin en büyük faydasını inşallah sizler göreceksiniz. Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı
ENERJİ Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
ENERJİ 'Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler liginde'
Akkuyu'da tören saati ertelendi
ENERJİ Akkuyu'da tören saati ertelendi
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 
ENERJİ ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 
BOTAŞ, Kapalıçarşı iddiasını yalanladı
ENERJİ BOTAŞ, 'Kapalıçarşı' iddiasını yalanladı
Motorine indirim geldi
ENERJİ Motorine indirim geldi
Doğalgaz piyasaları iki yıllık krizin ardından dengelenme eğiliminde
ENERJİ Doğalgaz piyasaları dengelenme eğiliminde
Karbon yakalama teknolojilerinin karnesi "zayıf" çıktı
ENERJİ Karbon yakalama teknolojileri "zayıf" kaldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Habertürk'e açıklamalar - Gündem Haberleri
ENERJİ Bakan Dönmez'den Habertürk'e açıklamalar
Bakan Dönmez: Doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
ENERJİ "Doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.