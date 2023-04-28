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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlere Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunu anlattı.

Paylaşımına "Sevgili genç kardeşim" diye başlayan Erdoğan, dün Türkiye'nin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdiklerini belirtti.

Böylece santralin, "nükleer tesis" hüviyeti kazandığına işaret eden Erdoğan, "Peki neden 60 yıl? Bunun hikayesini anlatayım sizlere. Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak diğer tüm kalkınma hamleleri gibi bu da 27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı. 70'li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral inşa etme projesi, 100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı. Merhum Özal'ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin bundan dolayı sadece zaman kaybetmediğini, milyarlarca dolar enerji faturası ödeyip milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hepsinden önemlisi, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığımız açısından önemli bir fırsat heba edildi. İşte biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makus talihi değiştirdik. Engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen, gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkemize kazandırdık. Akkuyu NGS tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10’unu karşılayacak, nükleer enerji alanında nitelikli insan kaynağımızın da yetişmesine vesile olacak. Nükleer santralimizin en büyük faydasını inşallah sizler göreceksiniz. Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz."