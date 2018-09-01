Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ayın sonunda Almanya’yı ziyaret edecek. Erdoğan’ın Berlin temasları süresinde kentte olağanüstü önlemler alınacak. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre bugüne kadar ABD’nin eski başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Putin için uygulanan güvenlik programı uygulanacak. Alman hükümeti, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine özel önem atfederken, Almanya’da faaliyetlerini sürdüren terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ mensuplarının da gösteriler yapmak üzere izin başvuruları yaptığı belirtiliyor.

BERLİN 48 SAAT SÜRE İLE ZIRHLI KALE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti sırasında birinci derece güvenlik önlemleri alınacak. Bu kapsamda Alman diplomatik kaynaklarının deyimi ile Berlin tam bir zırhlı kaleye dönüşecek.

TASLAK PROGRAM ÜZERİNDEN ÜÇ KEZ GEÇİLDİ

Habertürk’ün Alman diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, temaslara özel önem veren Almanya, ziyaret programının taslağını daha şimdiden belirledi. Taslak programın Alman dışişleri, güvenlik bürokrasisi tarafından üç kez üzerinde çalışıldığı ve Şansölye Merkel’in de onayının alındığı kaydedildi.

ALMAN HAVA KUVVETLERİ KARŞILAYACAK

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in davetlisi olarak Berlin’e gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan programa göre, Erdoğan’ın 27 Eylül’de saat 22.00’ye doğru Tegel Havalimanı’nın askeri bölümüne inmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının Alman hava sahasına girişiyle beraber dört Eurofighter tipi savaş uçağı bu uçağa eşlik edecek. Savaş uçakları alçak uçuş sergileyerek Erdoğan’ı selamlayacak.

OTELDE DE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalacağı otelin tüm bir katı ayrılmış durumda. 185 metrekarelik başkanlık odasında kalacak Erdoğan’ın yanı sıra aynı katta yine belirli bir güvenlik düzeyine tabi tutulan Türk

heyetinin üyeleri kalabilecek. Heyetteki diğer misafirler ise Friedrichstrasse sokağındaki Westin Grand Oteli’nde kalacaklar.

BELLEVUE SARAYI’NDA ASKERİ TÖREN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ilk gününde özel görüşmeler yapacak. Ardından ertesi günün sabahı yani 28 Eylül günü Bellevue Sarayı’nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak.

TÜRK VE MÜSLÜMANLARIN SORUNLARI

Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Müller ile bir görüşme de planlanıyor. Erdoğan’ın Müller ile görüşmesinde Berlin’de yaşayan Türk ve Müslüman toplumun bazı taleplerini iletmesi bekleniyor. Müller’in de taleplere sıcak bakacağı belirtiliyor. Zira Müller’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde Türk ve Müslüman toplumu için yapılan çalışmalara ilişkin bir de bilgilendirme yapacağı belirtiliyor.

ALMAN MEDYASININ İLGİ ODAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en dikkat çekici ve Alman kamuoyunun merakla beklediği görüşmesi ise öğle saatlerinde Federal Şansölyelik’te Merkel ile olacak. Suriye krizi, İran’a yaptırımlar, terörle mücadele, FETÖ ile mücadele sürecinde Ankara’nın beklentilerinin, gündemin ana başlıkları olması bekleniyor. Ancak Alman diplomatik kaynaklar, Merkel görüşmesinin en çok konuşulacak gündeminin ekonomi olacağı ve ikili görüşmede Merkel’in Türk ekonomisine yönelik olumlu mesajlar vermesinin planlandığını ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel görüşmesinin hemen ardından Unter den Linden Caddesi’ndeki savaş ve şiddet kurbanlarının anısına Neue Wache Meydanı’na çelenk bırakılacak.

ÖZEL GALA YEMEĞİ VE ÖZEL MİSAFİRLER



Akşam saatlerinde Federal Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine Bellevue Sarayı’nda özel bir gala düzenlenecek. Almanya’nın en önemli sanayicileri, iş dünyası, sanatçılar, entelektüeller ve medya

mensupları bu galaya davet edilecek.

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