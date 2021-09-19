Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar!
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar!

Son dakika.... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu. Liderler Zirvesi'nde göçmenler konusunda açıklamaları olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz. Türkiye'de göçmen olarak 4.5 milyon insan var. Türkiye, gereken adımların da karşıdan atılmasını bekliyor" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat artışı denetimlerine ilişkin sorulan soruya, "Böyle bir adaletsiz, zulüm, Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." dedi

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Genel Kurula 110 civarından ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde fiziki katılım sağlaması bekleniyor. 21 Eylül günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim.

Ziyaretim vesilesiyle BM Genel Sekreteri yanı sıra çok sayıda devlet başkanıyla ikili görüşmelerim olacak. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlığıyla görüşeceğim.

Türk Evi binamızın açılışını pazartesi günü yerli ve yabancı çok sayıda dostumuz ve misafirimizle anlamlı bir ziyaretle gerçekleştireceğiz.

ABD bazı basın yayın organı temsilcileriyle görüşme gerçekleştireceğim. Bunun yanında Türk Amerikan iş insanlarıyla görüşeceğim. Yoğun bir temas ve toplantı trafiği içerisinde bulunacağız. Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"Daha Adil Bir Dünya Mümkün" eserimizde yabancı dillerde hazırladık, muhataplarına takdim edeceğiz. BM'de açılış töreninde takdim edeceğiz.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat artışı denetimlerine ilişkin sorulan soruya, "Böyle bir adaletsiz, zulüm, Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Özellikle yurt konusunda biz Türkiye'de bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yurt yatırımını yaptık.

Bay Kemal "Çiftçi battı" diyor ben daha bir gün önce şeker pancarıyla ilgili fiyat açıkladım. Açıkladığım fiyat ne yüzde 25 biz şeker pancarına zam yaptık. Çay ve fındıktaki zam enflasyonun çok üzerinde. Benim vatandaşım gayet memnun, ben şehirleri dolaşıyorum. Bunların yalanlarına inanmak mümkün değil.

Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı, şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Şu anda atacağımız adım şu; zincir marketler olmak üzere tüm denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle zincir marketlerdeki fiyat farklılarını vesaire bu ciddi fiyat farklıklarını süratle kaldıracağız. Bunu inşallah Amerika dönüşü kendimde takip edeceğim." dedi.

SEÇİM BARAJI

Seçim barajına ilişkin soruya, "Dilerim 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Türkiye'nin arzuladığı bir sistemi yakalamış olalım. Meclis açıldığı anda bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip hiç uzatmadan bir aşamaya getireceğiz " cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'a insani yardıma ilişkin, "İnsani yardım konusunda tereddüt olmaz. Gerek devlet olarak, gerek STK'larımızla bu tür yardımlarımızı göndereceğiz" dedi.

KARABAĞ GÜVENLİK KORİDORU

Karabağ'da güvenlik koridoruna ilişkin, "Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim Gürcistan Başbakanı da görüşme arzusunu bana iletti. Burada onların olumlu başvuru göstermesi gerek. Bu konuda Gürcistan Başbakanı'nın diyalog talebini bana iletmesi eğer bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiyet gösterir diplomatik adımlar atarız. Olumsuzluk değil olumlu yaklaşımlar hakim olur. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur." yanıtı verdi.

GÖÇMEN KONUSU

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in göçmen açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderler Zirvesi'nde göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz. Türkiye'de göçmen olarak 4.5 milyon insan var. Türkiye, gereken adımların da karşıdan atılmasını bekliyor. Miçotakis'in görüşme talebini ABD'de gerçekleştireceğiz. Yaptıkları bu 9'lu açıklamada maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar var. Bunun üzerinde de Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler, ne derece direnecekler göreceğiz. Türkiye kimsenin kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları dürüst şekilde karşıdan görmemiz gerekir" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KADINLAR KABİNESİ... Son dakika: Arnavutluk hükümetinde kadın bakan damgası - Haberler
DÜNYA Arnavutluk kabinesinde kadın bakan damgası!
DÖNDÜLER... Son dakika: SpaceX'le yolculuğa çıkan uzay turistleri döndü!
DÜNYA Uzay turistleri geri döndü!
Japonya ile İngiltere'den "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" mesajı
DÜNYA Japonya ile İngiltere'den "Serbest ve Açık ...
ABD ordusu ve istihbaratı, Kabil'de sivillerin öldüğü saldırı konusunda birbirini suçladı
DÜNYA ABD ordusu ve istihbaratından karşılıklı Kabil ...
Washington'da Kongre baskınında tutuklananlar için destek gösterisi düzenlendi
DÜNYA ABD'de Kongre baskınında tutuklananlar için destek ...
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için "eski ortak" nitelemesi
DÜNYA Fransa'dan ABD'ye: Eski ortak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD’ye gidecek
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
ABD'li siyaset bilimci Reynolds: Türkiye, çok taraflı küresel sistem açısından daha da önemli hale gelecek
DÜNYA ABD'li siyaset bilimci: Türkiye daha önemli olacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan New York'ta iki sergi
DÜNYA İletişim Başkanlığı'ndan New York'ta iki sergi
Yemen'de halk yerel para birimindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösterdi
DÜNYA Yemen'de halktan hükümete 'değersiz para birimi' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.