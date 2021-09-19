Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Genel Kurula 110 civarından ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde fiziki katılım sağlaması bekleniyor. 21 Eylül günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim.

Ziyaretim vesilesiyle BM Genel Sekreteri yanı sıra çok sayıda devlet başkanıyla ikili görüşmelerim olacak. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlığıyla görüşeceğim.

Türk Evi binamızın açılışını pazartesi günü yerli ve yabancı çok sayıda dostumuz ve misafirimizle anlamlı bir ziyaretle gerçekleştireceğiz.

ABD bazı basın yayın organı temsilcileriyle görüşme gerçekleştireceğim. Bunun yanında Türk Amerikan iş insanlarıyla görüşeceğim. Yoğun bir temas ve toplantı trafiği içerisinde bulunacağız. Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"Daha Adil Bir Dünya Mümkün" eserimizde yabancı dillerde hazırladık, muhataplarına takdim edeceğiz. BM'de açılış töreninde takdim edeceğiz.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat artışı denetimlerine ilişkin sorulan soruya, "Böyle bir adaletsiz, zulüm, Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Özellikle yurt konusunda biz Türkiye'de bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yurt yatırımını yaptık.

Bay Kemal "Çiftçi battı" diyor ben daha bir gün önce şeker pancarıyla ilgili fiyat açıkladım. Açıkladığım fiyat ne yüzde 25 biz şeker pancarına zam yaptık. Çay ve fındıktaki zam enflasyonun çok üzerinde. Benim vatandaşım gayet memnun, ben şehirleri dolaşıyorum. Bunların yalanlarına inanmak mümkün değil.

Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı, şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Şu anda atacağımız adım şu; zincir marketler olmak üzere tüm denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle zincir marketlerdeki fiyat farklılarını vesaire bu ciddi fiyat farklıklarını süratle kaldıracağız. Bunu inşallah Amerika dönüşü kendimde takip edeceğim." dedi.

SEÇİM BARAJI

Seçim barajına ilişkin soruya, "Dilerim 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Türkiye'nin arzuladığı bir sistemi yakalamış olalım. Meclis açıldığı anda bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip hiç uzatmadan bir aşamaya getireceğiz " cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'a insani yardıma ilişkin, "İnsani yardım konusunda tereddüt olmaz. Gerek devlet olarak, gerek STK'larımızla bu tür yardımlarımızı göndereceğiz" dedi.

KARABAĞ GÜVENLİK KORİDORU

Karabağ'da güvenlik koridoruna ilişkin, "Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim Gürcistan Başbakanı da görüşme arzusunu bana iletti. Burada onların olumlu başvuru göstermesi gerek. Bu konuda Gürcistan Başbakanı'nın diyalog talebini bana iletmesi eğer bu konuda gerçekten samimiyse ben de samimiyet gösterir diplomatik adımlar atarız. Olumsuzluk değil olumlu yaklaşımlar hakim olur. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur." yanıtı verdi.

GÖÇMEN KONUSU

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in göçmen açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderler Zirvesi'nde göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz. Türkiye'de göçmen olarak 4.5 milyon insan var. Türkiye, gereken adımların da karşıdan atılmasını bekliyor. Miçotakis'in görüşme talebini ABD'de gerçekleştireceğiz. Yaptıkları bu 9'lu açıklamada maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar var. Bunun üzerinde de Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler, ne derece direnecekler göreceğiz. Türkiye kimsenin kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları dürüst şekilde karşıdan görmemiz gerekir" dedi.

