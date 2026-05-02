Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Amedspor’a Süper Lig tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır temsilcisi Amedspor’un Trendyol Süper Lig’e yükselmesine ilişkin bir tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, açıklamasında, “Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm @amedskofficial camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum. pic.twitter.com/SYZMsR9OSW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2026

BAKAN BAK DA BAŞARILAR DİLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu'nu ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler'e başarılar diliyorum."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.