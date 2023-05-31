YEMİN TÖRENİ TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı kesin seçim sonucunun YSK tarafından açıklanmasının ardından üçüncü günde Cumhurbaşkanı TBMM'de yemin ediyor. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Haziran Pazar günü TBMM'de yemin etmesi bekleniyor.