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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Müzesi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Müzesi'ni açtı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, uzun süredir yapımı devam eden müzenin tamamlandığını, anlamlı bir dönemde açılışının yapıldığını belirtti

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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Müzesi'ni açtı

    Afyonkarahisar Müzesi'ni hizmete açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, uzun süredir yapımı devam eden müzenin tamamlandığını, anlamlı bir dönemde açılışının yapıldığını belirtti.

    "Tüm müze aşıklarına Afyonkarahisar Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Ufkumuzu aydınlatsın" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin yaklaşık 350 milyon lirayı bulan yatırımla bitirdiği müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek müzenin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, açılışın ardından yetkililerden müze hakkında bilgi aldı.

     

    Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile milletvekilleri ve milletvekili adayları da katıldı.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Müzesi'ni açtı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından müzeye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Uzun çalışmalar sonucunda açılışa hazır hale getirdiğimiz Afyon'umuzun kadim tarihini ve serencamını başarıyla günümüze taşıyan Afyonkarahisar Müzemiz şehrimize hayırlı olsun" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre müzede, paleolitik dönemden itibaren Hitit, Frig, Pers, Lidya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler bulunuyor.

    5 bloktan oluşan 25 bin 500 metrekare kapalı alanıyla beraber 55 bin metrekare alanda kurulu müzede Grek, Helenistik, Roma Dönemi ile Türkmen eserlerinden 20'nci yüzyıla kadar etnografik eserlerin bulunduğu, Afyonkarahisar'ın tabii ve kültürel zenginliklerinin işlendiği sergilere yer verilecek.

     

    Müzede, Milli Mücadele yıllarına ait eserlerin izleri, canlandırmalar ve interaktif sistemler aracılığıyla sanatseverlerle buluşturulacak.
    Müzede ayrıca yurt dışından iadesi sağlanan Kybele Heykeli ve Tatarlı Tümülüsü de yer alacak.

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