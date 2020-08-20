Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü ne müjdesi verecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirdi.

Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin konuşan Erdoğan, "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 100 haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Evlatlarımıza kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, öz güven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, siyasette, ekonomide, savunmada, enerjide ve daha birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceğiz" diye duyurduğu konunun Karadeniz'de iki sahada bulunan doğalgaz rezervleri olduğuna vurgu yapılırken, Bloomberg News de bazı uzmanlara dayanarak konunun "Karadeniz'de doğalgaz rezervine rastlanması" olduğunu duyurdu. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın işte o yazısı...

Türkiye bir süredir sondaj çalışmalarını yaptığı Tuna Nehri çıkışındaki Tuna-1 ve Trakya kıyalarındaki Kıyıköy'de önemli doğalgaz kaynağı keşfetti.

Konuyla ilgili uzmanların aktardığına göre 15 Temmuz tarihinden bu yana Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 adını alan bölgede sondaj faaliyetini sürdürüyordu.

Verilen bilgiye göre Tuna-1 bölgesinde uzmanların nitelemesine göre "iyi nitelikte" doğalgaza rastlanırken, benzer şekilde Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceğiz" diye duyurduğu konunun Karadeniz'de iki sahada bulunan doğalgaz rezervleri olduğuna vurgu yapılırken, Bloomberg News de bazı uzmanlara dayanarak konunun "Karadeniz'de doğalgaz rezervine rastlanması" olduğunu duyurdu.Euronews ise bunu Akdeniz olarak gösterirken, bu iddiasına gerekçe olarak Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı "'Gaz kaynağının Akdeniz değil, Karadeniz'de bulunduğu iddiasının stratejik ve hedef şaşırtma amaçlı olabileceğini" verisine dayandırmıştı.

Ancak Ankara'daki TPAO yetkilileri ile dün yaptığım sohbette aktarılan bilgi doğalgaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğu yönünde.

Türkiye çok uzun yıllardır Karadeniz'de hidrokarbon yatakları arayışını sürdürmüş, bir süre önce de Trabzon limanında bulunan Fatih-1 sondaj gemisi Tuna-1 sahasına hareket ederek sondaja başlamıştı.

Yetkililer, bulunan doğalgazın sevindirici boyutta olduğunu da kayda geçirdi...