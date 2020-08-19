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Bloomberg: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı, Türkiye'de yeni bir dönemin açılmasını sağlayacak müjdenim Karadeniz'de doğalgaz keşfi olduğu ileri sürüldü. Bloombergnews'in haberine göre, Türkiye, Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti. Sözkonusu enerjinin büyük olasılıkla doğalgaz olduğu ileri sürüldü

Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü verecekleri, Türkiye'de yeni bir dönemin açılmasını sağlayacak müjdenim Karadeniz'de doğalgaz keşfi olduğu ileri sürüldü.

Bloombergnews'in haberine göre, Türkiye, Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti. Bloomberg News'e bilgi veren iki kaynak söz konusu enerjinin büyük olasılıkla doğalgaz olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü çok önemli bir müjde açıklayacağını duyurması yurt içi piyasaları hareketlendirdi. Sosyal medyada 'petrol bulundu' söylentisi yayıldı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi'nde yükseliş yüzde 2'yi aştı, Dolar/TL kuru 7.23'e geriledi.

PETKİM ve TÜPRAŞ hisselerinde yüzde 10 ve 8.7'lik artış yaşandı.

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