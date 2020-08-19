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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü önemli bir müjde açıklayacağı gündemin birinci maddesi haline geldi.Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi'nde yükseliş yüzde 2'yi aşarken Dolar/TL kuru 7.23'e geriledi.

PETROL TT OLDU

Özellikle sosyal medyada Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve/veya Karadeniz'de önemli enerji kaynakları bulduğuna dair doğrulanmamış bilgiler hızlı bir şekilde yayıldı.

'Petrol' kelimesi Twitter'da bu sebeple Türkiye gündemine 3. sıradan girdi. Bu söylentiler Borsa İstanbul'da işlem gören bazı enerji hisselerinde yükseliş yaşanmasına yol açtı. Güne 3.84 liradan başlayan PETKİM hisseleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından hemen önce 3.91 liradan işlem görüyordu. Açıklamanın ardından ise saat 17.00 itibarıyla PETKİM hisseleri 4.23 liraya yükseldi. Günlük yükseliş yüzde 10'u buldu.

TÜPRAŞ hisseleri de aynı şekilde 79.95 liradan güne başlamış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde ise 79.80 liradan işlem görüyordu. Yani hafif bir düşüş yaşamıştı. Açıklamaların ardından ise 17.00 itibarıyla 86.80 liraya ulaştı. Günlük yükselişi yüzde 8.7'ye ulaştı.