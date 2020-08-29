Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir." dedi.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milletimiz nasıl yokluk ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de Mavi Vatandaki Sevr heveslerini ve hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecek. Doğu Akdeniz'den ülkemizi dışlamaya çalışanlarla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması tesadüf değildir.

Ayrıntılar gelecek...