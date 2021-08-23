Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması! 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından bölgedeki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü aktardı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Göç baskısına karşı tüm adımların atılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 3 gün içinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Başbakanı Volodamir Zelenski ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştüğünü belirtti.