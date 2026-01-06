Habertürk
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sude Yaren ve Sıla Irmak Uzunçavdar'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası dereceleriyle tekvandoda zirveye çıkan İLBANK sporcuları Sude Yaren Uzunçavdar ve Sıla Irmak Uzunçavdar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

        Giriş: 06.01.2026 - 17:32 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:44
        İLBANK Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Gençlik Olimpiyatları ve İslami Dayanışma Oyunları'ndaki dereceleriyle tekvandoda önemli başarılar kazanan İLBANK sporcuları Sude Yaren Uzunçavdar ve Sıla Irmak Uzunçavdar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

        Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve İLBANK Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar, İLBANK Spor Kulübü Başantrenörü Güray Türk de hazır bulundu.

