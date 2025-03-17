Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyon düştükçe istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye’nin 22 yılda her alanda ileriye gittiğini belirterek, “Enerjisini ve vaktini iç mücadelelere harcayan vesayetçi zihniyetlerin boyunduruğunda olan bir Türkiye'den bölgesinde lider, kalkınan bir Türkiye'ye, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik. Bu altyapıyla, bu 22 yılda inşa ettiğimiz temellerle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadrolarla yolumuza devam ediyoruz. Yol haritalarımızı, planımızı programımızı adım adım hayata geçirecek, uygun bir ortamı, zemini hep birlikte büyük çabalarla oluşturmuş durumdayız. Milletimizin teveccühü sayesinde, her seçimde siyasi istikrar ortamını pekiştirerek bugünlere geldik. Türkiye'de AK Parti'nin hizmetlerinden yoksul bıraktığımız tek bir karış toprağımız, tek bir ilçemiz, beldemiz söz konusu değil. Bize oy versin vermesin, biz bütün vatandaşlarımıza aynı nazarla bakıyoruz ve hepsine de hizmet vermek için gece gündüz koşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

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"HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON"

Türkiye’deki ekonominin temel sorununun ‘enflasyon’ olduğunu vurgulayan Yılmaz şöyle konuştu:

“Vatandaşımızın derdi neyse bizim de derdimiz odur. Vatandaşımızın önceliği neyse bizim de önceliğimiz odur. Böyle bir zihniyetimiz var AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak. Dolayısıyla şu anda temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Bu çerçevede geçen yılın ortalarından itibaren düşüş trendi başladı. Mayıs ayında 75’lere kadar yükselmişti enflasyon geçen yıl mayıs ayında. Haziranla birlikte dezenflasyon dediğimiz enflasyon oranlarındaki düşüş süreci başladı. Enflasyon oranı, bu yılın şubat ayı itibarıyla yüzde 39’a gerilemiş oldu. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz adım adım aşağılara doğru inmeye devam edecek. Kararlı bir şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce bu yıl sonuna doğru 20’li rakamları göreceğiz. Daha sonra orta vadede de hedefimiz, yeniden tek haneli enflasyon. Bunu başardık, yeniden başaracağız.

'HALKIMIZIN REFAHINI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dünyanın, bölgemizin zor dönemine rağmen, enflasyonla mücadele ettiğimiz bir döneme rağmen geçen yılı yine yüzde 3,2 büyümeyle, ciddi bir istihdam artışıyla kapatmış olduk. Enflasyon düştükçe çok daha sağlam bir zeminde, sürdürülebilir, istikrarlı bir şekilde büyümeye ve gelirimizi toplumun çeşitli kesimleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. AK Parti her zaman güçlü bir sosyal politikayla ülkeye hizmet etmiştir. Önümüzdeki dönemde de aynı zihniyetle devam edeceğiz. Sağlam temeller üzerinde vatandaşımıza kalıcı refah artışı sağlayacağız. Başkalarının yaptığı gibi aldatıcı vaatler, aldatıcı icraatlarla değil kalıcı bir şekilde halkımızın refahını arttırmaya devam edeceğiz.”