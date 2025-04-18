Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlardan, eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlun'a taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki bakanlar, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na, dün vefat eden ve bugün defnedilen babası Osman Çavuşoğlu için taziye ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı Giriş: 18.04.2025 - 22:53 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:53 facebook

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