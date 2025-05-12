Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan terörsüz Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye hedefinin tam anlamıyla başarıya ulaşması için çok yönlü ve titiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme ihtiyacı, sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılan tarihi çağrı, terörsüz Türkiye hedefini öncelik halinde getirmiştir. Kurucusu tarafından terör örgütüne fesih ve silahları bırakma çağrısı yapılması ile önemli bir süreç başlamıştır. Örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı ile bu süreçte yeni ve çok kıymetli bir aşamaya geçilmiştir. İlgili devlet kurumlarımızın titiz çalışmaları ile sahadaki gelişmeler yakından takip edilecektir. Terörsüz Türkiye hedefinin tam anlamıyla başarıya ulaşması için çok yönlü ve titiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte olabilecek provokasyonlara ve süreci engelleme gayretlerine karşı uyanık olmak, hızlı ve kararlı hareket etmek önem taşımaktadır. Silahların bırakılması, terör tehdidinin ortadan kalkması ile ülkemizin demokratik standartlarını ve kalkınmasını yükseltmek için büyük imkanlar doğacaktır" ifadelerine yer verdi.