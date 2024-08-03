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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar finansal istikrara katkı sunuyor - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar finansal istikrara katkı sunuyor

        Temmuz ayı dış ticaret rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa başta olmak üzere dış pazarlarımızda talebin canlı olmadığı bir döneme rağmen, büyümede dengelenme politikamızın önemli bir göstergesi olan ihracatımız artmaya devam ediyor. Mal ve hizmet ihracatındaki bu artışlar cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürerek; rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı sunmaktadır. Siyasi ve makroekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimizi Eylül ayında güncelleyeceğimiz OVP'de korumaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:49
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        'İhracattaki artışlar dezenflasyona katkı sunuyor'
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz ayı dış ticaret rakamları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

        Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Avrupa başta olmak üzere dış pazarlarımızda talebin canlı olmadığı bir döneme rağmen, büyümede dengelenme politikamızın önemli bir göstergesi olan ihracatımız artmaya devam ediyor. İhracatçılarımızı ve onları çeşitli araçlarla destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

        İhracatın 2024 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 artarak 22.5 milyar dolar olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İhracatımızın yıllıklandırılmış (geçmiş 12 aylık) değeri temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükseldi. OVP’de 2024 yıl sonu hedefimiz 267 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

        Turizm gelirleri ile ilgili de değerlendirmede bulunan Yılmaz, "İhracatımızda yakalamış olduğumuz bu ivmenin benzerini turizm gelirlerinde de görüyoruz. Turizm gelirlerimiz de ilk 6 ayda 23,7 milyar dolar ile rekor seviyesindedir. OVP yıl sonu hedefimiz 60 milyar dolar" dedi.

        Mal ve hizmet ihracatındaki bu artışların cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürerek, rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı sunduğunu kaydeden Yılmaz, "Siyasi ve makroekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimizi Eylül ayında güncelleyeceğimiz OVP’de korumaya devam edeceğiz" vurgusunda bulundu.

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