Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bu akşam yapılacak törenle sahiplerine verilecek.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ödül sahiplerini bildirdi.
2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri bu sene MFÖ, Mesut Uçakan, Devrim Erbil, Fuat Başar, Doğan Kuban ve Ahmet Yaşar Ocak’a verilecek.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 12, 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 19.00'da düzenlenecek törende ödülleri verecek.
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