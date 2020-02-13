İHA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, medya temsilcileriyle ve basın çalışanlarıyla Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Uçum, medya hukukunda yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin basın çalışanlarının fikirlerini aldı. Hukukun önemli alanlarından birinin de basın hukuku olduğunun altını çizen Uçum, şöyle konuştu:

"Basın hukuku geçmişe bakıldığında Basın İş Kanunu çalışma ilişkilerini düzenleyen bir kanun var. Basın İş Kanunu önemli ölçüde eskidi. Basın Kanunu internet medyacılığının geliştiği, çok yönlü bir konuma geldiği dönemde onu kavrayacak seviyede değil. Kurumsal, kolektif medya, ortaklaşa medya dediğimiz gücün yanında bireysel medya dediğimiz medya ortaya çıktı.

Medyanın yeniden tanımlanmasına ihtiyaç olduğunu belirten Mehmet Uçum, "İnternet üzerinden kamuoyu oluşturmaya yönelik birçok enstrümanla bana göre medya faaliyeti yapılıyor. Artık medya meselesi hukuk alanında yeniden çok yönlü olarak ele alınması gereken olgusal gerçeklik üretmiş durumda. Biz diğer alanlarda olduğu gibi medya hukuku başlatmak için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Medya Çalışma Grubu'nda medyayı ilgilendiren diğer aktörlerle de 21. yüzyılın medya hukukunu nasıl oluşturacakları konusunda istişareler yapılacağını kaydeden Uçum, şunları söyledi:

"Sosyal medyada pozitif düşünce özgülüğünün güvence altına alınması kadar negatif düşünce özgürlüğünün de güvence altına alınması, bütün bunlar üzerinden gerekirse uzun vadeli bir çalışma ile gerekirse çok daha fikri öncülük yapacak şekilde, diğer ülkelere de fikri esinlendirme yapabilecek şekilde ileri bir medya hukuku nasıl olur bunun için yoğun bir çaba içine gireceğiz. İş hukuku mevzuatı son derece dağınık. Çalışmalarımızdan biri de dağınık iş yükü mevzuatını tekleştirmeye yönelik bir çalışma. Bir iş kolu çalışması yapıyoruz. O iş kolu içerisinde medya çalışanlarına ilişkin özel bir kol olacak. Artık farklı farklı mevzuatların ürettiği çatışmaları ortadan kaldıracak bir çözüm önerisi içindeyiz."

Hukuk Politikaları Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi veren Uçum, Kurulun 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 27. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulduğunu kaydetti. Kurulun yeni sistemde hukuk alanında icracı yapı ve organlara fikri asistanlık sağlamak üzere oluşturulmuş, istişari nitelikte görev ifa eden en özgün yapılardan biri olduğunu belirten Uçum, "Hukuk Politikaları Kurulunun ödevleri; faaliyet alanlarında politika belge taslaklarını hazırlamak, izleme ve raporlama yapmak, görüş bildirme, talep, ihtiyaç ve etki analizleri yapmak" dedi.

Uçum, kurulun çalışma alanlarını ise şu şekilde sıraladı:

"Hukuk ve sistem reformu, yargı reformu, hak ve özgürlükler hukuku, yeni sistemin yetkinleştirilmesi-idare hukuku, izleme ve raporlama çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişine ilişkin koordinasyon/oryantasyon çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgilendirici diplomatik çalışmalara katkı."

Kurulun çalışma gruplarının ise Hukuk ve Sistem Reformu, Hak ve Özgürlükler Hukuku, Çalışma İlişkiler, Ceza Hukuku, Avukatlık Hukuku, Tahkim Hukuku, Kişisel Veriler Hukuku başlıklarından oluştuğunu belirten Uçum, çalışma gruplarının faaliyetlerinin ele alınan konuya ilişkin politika belge taslağı, öneri/sonuç belgesi oluşturuluncaya kadar devam edeceğini ifade etti. Uçum, şu ana kadar toplam 35 kurul toplantısı ve 33 çalıştay/çalışma toplantısı yapıldığının da bilgisini verdi.