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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasında tanıklar dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davası
AA

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık uzman çavuş Taner Ç, olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görev yaptığını, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce alayda günü belirli olmayan bir tatbikatın yapılacağının konuşulduğunu söyledi.

Olay günü mesainin erken bitirildiğini, 21.00 sıralarında tatbikat için alarm verildiğini ifade eden Taner Ç, evinden ayrılarak 22.00 sularında Muhafız Alayı'na giriş yaptığını anlattı. Tatbikat amaçlı gelen personelden bazılarına silah dağıtımı yapıldığını ve kışla dışına çıkarıldıklarını belirten Taner Ç, silah almayanların da kışla içinde beklediklerini aktardı.

İlerleyen saatlerde savaş uçaklarının uçmaya başladığını ifade eden Taner Ç, bundan bir süre sonra telsizden, "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu." açıklamasının yapıldığını dile getirdi.

TRT baskınına katıldığı belirtilen kişilerin alaya dönüşten sonraki tutumları sorulan Taner Ç, tanıdığı bazı uzman çavuşlarla görüştüğünü, bu kişilerin kendisine TRT'ye gideceklerinden ve darbe girişiminden haberdar olmadıklarını söylediğini anlattı.

YARBAY, ALAY KOMUTANINA ENGEL OLMUŞ

Tanık sıfatıyla dinlenen Binbaşı Göksel G, 15 Temmuz'da veteriner hekim olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görev yaptığını dile getirdi.

Olay günü mesainin ardından evine gittiğini, akşam saatlerinde mesaiye çağrılması üzerine alaya döndüğünü anlatan Göksel G, neler olduğunu öğrenmeye çalışsa da net bir bilgi alamadığını söyledi.

İlerleyen saatlerde televizyondan gelişmeleri takip ettikleri sırada dönemin alay komutanı olan ve Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış'ın tehditvari konuşmalarına şahit olduğuna değinen Göksel G, "Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün televizyonda bir konuşması vardı. Bu sırada alay komutanı Muhsin Kutsi Barış, 'Şimdi konuşun bakalım.' diye bir ifade kullandı. Böylece yaşanan olaylarda alayın konumunu öğrenmiş oldum." diye konuştu.

Sabah saatlerinde alay komutanı Barış'ın odasından çıkarak gitmeye çalıştığına dikkati çeken Göksel G, o dönem yarbay olarak görev yapan Ahmet Hatip'in, Barış'ın önüne geçerek kendisine engel olduğunu kaydetti.

Tanık Göksel G, bu olaydan sonra Barış'ın bir süre kamelyada bekletildiğini, gelen bir araçla da emniyete teslim edildiğini söyledi.

Diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşma yarına bırakıldı.

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